الأمم المتحدة: القتال العنيف شرق أوكرانيا يعطل وصول مولدات الطاقة للمستشفيات

كتبت : هند المغربي

قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في أوكرانيا بهانو بهاتناجار أن القتال العنيف في شرق أوكرانيا أدى الى تعطل وصول مولدات الطاقة إلى المستشفيات، موضحا أنه كان من المقرر إرسال مولدات الديزل من مستودع في لفيف إلى مستشفيات في خاركيف ولوهانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا، حيث أدى القتال العنيف إلى تعطيل إمدادات الطاقة وكان من المقرر أيضاً أن تستقبل مرافق ماريوبول الصحية مولدين، ومولد آخر إلى سيفيرودونيتسك، حيث إمدادات الطاقة محدودة أو غير موجودة.

وأوضح بهاتناجار أن المولدات ستسهل الجراحة والرعاية الطارئة والطب الباطني والتوليد والطب النسائي وطبابة الأطفال وعلاج الأمراض المعدية، مشدداً على أن انقطاع التيار الكهربائي، حتى المؤقت، يمكن أن تكون له "عواقب وخيمة على المرضى."

وتابع مسؤول منظمة الصحة العالمية قائلاً: "سننقل المولدات إلى وجهاتها النهائية فقط عندما نتمكن من ضمان سلامة موظفينا والبضائع الثمينة التي ينقلونها،" مشيراً إلى أنه لا يوجد الآن سوى 10 محطات أكسجين في جميع أنحاء البلاد تزود المستشفيات والخدمات صحية.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية إن الهجمات على الرعاية الصحية في أوكرانيا استمرت أيضاً في تهديد حياة المرضى والعاملين، ووصلت إلى 137 هجمة مؤكدة منذ 24 فبراير.

كما أوضحت منظمة الصحة العالمية أنها تبذل قصارى جهدها للتخزين المسبق للمساعدات ونقل الإمدادات والمعدات المنقذة للحياة إلى المناطق الاستراتيجية.

وقال المتحدث باسم المنظمة إنه تم تسليم 218 طناً من الإمدادات الطبية والطوارئ إلى أوكرانيا حتى الآن، من بينهم 132 طناً إلى شرق وشمال البلاد.