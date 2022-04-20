احتفل بشم النسيم فى رمضان بالرنجة والملوحة فى الفطار وعصير البقدونس والبطيخ

كتبت أمل علام

بمناسبة قرب قدوم شم النسيم اعتاد المصريين تناول الفسيخ والرنجة والملوحة، لكن هذا العام يصادف قدوم شم النسيم مع رمضان والصيام، حيث إن هذه المأكولات التى تحتوى على الكثير من الملح قد تعرضك للشعور بالعطش، ومضاعفات كثيرة طول فترة الصيام.

وبهذه المناسبة تقدم الدكتورة ماجدة شحاتة أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بجامعة أسيوط بعض النصائح الهامة لتجنب الشعور بالعطش ومنع حدوث مضاعفات خلال صيام رمضان.

1. لابد من تقنين المأكولات المالحة فى شهر رمضان وخصوصا لمرضى التهابات المعدة المزمنة أو الحادة ومرضى قرحة المعدة، حيث لا ينصح بتناول الأسماك المملحة فى رمضان أو غير رمضان لأنه يزيد من حموضة المعدة ويزيد من ظهور المضاعفات لمرضى قرحة المعدة أو الإثنى عشر.

2. ينصح بعدم تناول الأسماك المملحة لمرضى الضغط غير المنضبط، لأن الأملاح تزيد من ارتفاع الضغط، وكذلك ممنوع لمرضى الكبد الذين يعانون من استسقاء بالبطن لأن الاملاح تزيد من المياه بالبطن.

3. يمكن للأشخاص العاديين والشباب الذين لا يعانون من مشاكل مرضية أو أمراض مزمنة مثل الضغط والسكر، تناول الرنجة والملوحة، لكن بكميات صغيرة على أن تكون في وجبة الفطار، وليس في وجبة السحور ليتمكنوا من شرب الكثير من السوائل والمياه بين وجبتى الفطار والسحور.

طريقة الإعداد..

4. يجب أن يتم إعداد وجبة الرنجة أو الملوحة بطريقة صحية بحيث لا يتم الاعتماد على القلى، وينصح بتناول التونة والرنجة أو الملوحة، على أن تكون معروفة المصدر، ويمنع تناول الفسيخ لأنه قد يعرضك للعطش الشديد.

الاعتماد على الخضروات..

5. ينصح بتناول الخيار بجانب الأسماك المملحة والطحينة، مع الإقلال من استخدام الملح والبهارات أو الشطة، والخس والجزر، الجرجير، والبصل الأخضر.

البقدونس

المشروبات..

6. شرب الماء بكثرة خلال وجبة الفطار والسحور، وتناول المشروبات التى تقلل من الملح وذلك بتناول الزبادى بعد ضربه فى الخلاط، أو اللبن الرايب، والينسون، وشرب ماء البقدونس، والذى يتم غليه وشربة باردا أو ساخنا حسب الرغبة، ويمن تحليته، ويمكن شرب كوب بعد تناول السمك المملح في الإفطار، وبعد السحور، كما يمكن شرب الشعير وذلك من خلال غليه، وتغطيته أثناء الغلى، وشربه بعد ان يبرد، أو تناول مشروبات الشعير التى تباع فى كل مكان.



البطيخ

الفاكهة..

7. يمكن تناول الفاكهة المحتوية على المياه مثل البطيخ والكنتالوب، والعنب، ولا ننصح بالفراولة أو المانجو أو الطماطم أو الخوخ أو البرتقال، وننصح بوضع الليمون على الرنجة أو التونة أو الملوحة لتطهير أى ميكروبات ولمنع حدوث نزلات معوية.