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أسعار الدواجن فى الأسواق اليوم الأربعاء.. الكيلو بـ39 جنيها بالمزرعة

الأربعاء، 20 أبريل 2022 07:00 ص
أسعار الدواجن فى الأسواق اليوم الأربعاء.. الكيلو بـ39 جنيها بالمزرعة دواجن ـ أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم ارتفاع بقيمة جنيه واحد لتسجل 39 جنيها للكيلو للفراخ البيضاء تسليم أراض المزرعة، وذلك في مع استمرار ارتفاع الطلب المحلي في النصف الأول لشهر رمضان، ويصل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك النهائي بـ 43 جنيها ويختلف السعر من منطقة إلي أخرى.
 

أسعار الفراخ في مصر وفق أسعار الجملة 

 

 
سعر الأبيض 39 جنيها للكيلو
 
سعر الساسو 38  جنيها للكيلو
 
كتكوت أبيض 7.75_8 جنيه
 
كتكوت ساسو  3.5 _ 3.75 جنيه
 
فراخ أمهات بيضاء 30 جنيها للكيلو
 
 
 
فى سياق متصل، تحرك سعر كرتونة البيض الأبيض 48.5 جنيه والبيض الأحمر 54.5 جنيه والبيض البلدى يسجل 61 جنيه، وهذه الأسعار يضاف عليها تكاليف النقل ومكاسب المحلات والسلاسل التجارية.

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