أخبار × 24 ساعة.. يومان بأجر إجازة عيد الفطر للعاملين فى القطاع الخاص

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التعليم تعلن غدا تفاصيل امتحان الثانوية العامة 2022 وطريقة أداء الاختبارات
القوى العاملة: التفتيش على 1050 منشأة وتعيين 2017 شابًا فى الغربية
دعاء الإفطار.. "اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت" قلها مع أذان المغرب
الأوقاف تسلم سلسلة "رؤية" للمجموعة الثانية من الفائزين فى مسابقة "شهر القرآن".. صور
شيخ الأزهر: كلما زاد الإيمان اشتد البلاء وتساقطت الذنوب كأوراق الشجر
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