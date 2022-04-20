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أخبار × 24 ساعة.. يومان بأجر إجازة عيد الفطر للعاملين فى القطاع الخاص

الأربعاء، 20 أبريل 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. يومان بأجر إجازة عيد الفطر للعاملين فى القطاع الخاص القوى العاملة - أرشيفية
محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

 
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اجازة القطاع الخاص

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