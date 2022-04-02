3.9 مليار جنيه أرباح نقدية وزعتها شركات البورصة على المساهمين خلال 3 شهور

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، عن توزيع الشركات المدرجة أرباحًا نقدية بلغت 3.9 مليار جنيه حتى يوم 27 مارس عام 2022، مقسمة بين 2.568 مليار جنيه خلال شهر يناير، و254 مليون جنيه خلال شهر فبراير و1.106 مليار جنيه حتى يوم 27 مارس الماضي.

ووزعت 3 شركات وهي عبور لاند للصناعات الغذائية، بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، كوبونات مدفوعة بقيمة 0.65 جنيه للأولى، وبقيمة 1.257 جنيه للثانية، وبقيمة 0.08 دولار للثالثة.

ووزعت شركات البورصة أرباحًا بلغت 17.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال عام 2020، و23.9 مليار جنيه خلال عام 2019، و29.9 مليار جنيه خلال عام 2018، و20.1 مليار جنيه خلال عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.

وتعرف توزيعات الأرباح النقدية، بأنها مقدار ما تدفعه الشركات فى توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها، وحققت 92 شركة مدرجة ببورصة مصر بتوزيعات نقدية بنحو 23.9 مليار جنيه خلال 2019.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.