10 أسباب تجعل الشباب "حائط صد" فى مواجهة التغيرات المناخية.. تعرف عليها

كتبت منال العيسوى

خلال الفترة الماضية، ظهرت بشكل قوى العديد من السيناريوهات والمبادرات والحوارات للقيادات، حول اهمية دور الشباب فى مواجهة التغيرات المناخية والتصدى لاثارها، اضافة لدورهم فى المشاركة بعملية التنمية.



وخلال هذا التقرير نرصد 10 أسباب تجعل الشباب حائطا للصد فى مواجهة التغيرات المناخية 1- تضمن سيناريو صافي الصفر ، انه بحلول عام 2050 سيكون للأجيال الشابة آثار فى تقليل انبعاثات الكربون أقل عشر مرات من آبائهم وأجدادهم، فهم سيقودون الطموح للحد من الانبعاثات لأنهم الأكثر تضررا عن آبائهم.

2- الشباب هم الأكثر استفادة من تحولات الطاقة والابتكار بخلق ملايين من الوظائف الجديدة، فى حالة ان العالم يهدف لخفض الانبعاثات إلى صافي الصفر بحلول 2050.

3-الأطفال المولودة بين عام 1950 و1964 ينبعث عنهم 350 طنا من الكربون في حياتهم و سيصدر عنهم 34 طنًا فقط من الكربون في سيناريو صافي الصفر.

4-سيستفيد الشباب من تحسين كثافة الطاقة، التى ستؤدى إلى ارتفاع فى الاقتصاد العالمي بنسبة 4 % كل عام خلال هذا العقد

5– سيناريو صافى صفر انبعاثات يؤكد أن الاقتصاد العالمي سيتضاعف بين عامى 2020 و2050

6- الشباب معاصرين الآن لمراحل البحث والتطوير، لتخفيضات الانبعاثات على التقنيات وهم من سيجنوا ثمارها.

7-الشباب لديهم القدرة على إجراء تغييرات سلوكية، تساهم فى خفض الانبعاثات، مثل اختيار وسائل نقل منخفضة الكربون، وتجنب الرحلات الجوية، وإعادة التدوير.

8- الأجيال المقبلة ستحتاج إلى بنية تحتية وخدمات طاقة منخفضة الكربون أكثر بكثير مما هو متاح اليوم

9– إزالة الكربون أمر ضروري لحوار هادف بين الأجيال ويحتاج الشباب كثير من الدعم المالى والإدارى ليشاركوا فى التخطيط والقرار المناخى

10– الشباب هم من يملكون القدرة على الابتكار بشكل مكثف لتحقيق أنماط حياة منخفضة الكربون، تمنحهم مزيدا من الفوائد الصحية.