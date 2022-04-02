والدة الطفل مازن تكشف مفاجأة: قاتل ابنى مش مجنون وأنهى حياته أمام عينى

كتب ـ بهجت أبو ضيف

كشفت والدة الطفل "مازن"، الذي قتله جاره طعنا بمقص حديدي في إحدى قرى البدرشين، بمحافظة الجيزة، عن مفاجأة، حيث أكدت أن الجاني متزن، ولا يعاني من أي مرض نفسي، حيث إنه يعمل بأحد مصانع الطوب، ولا تظهر عليه أي علامات الاهتزاز النفسي.

وعن كيفية ارتكاب المتهم الجريمة، قالت لـ"اليوم السابع"، أنها خلال تواجدها بالمنزل، بالطابق الأرضي، ووجود ابنها مازن المجني عليه، بصحبة شقيقه وشقيقته بصالة المنزل، فوجئت بفتح المتهم الباب واعتدائه على ابنها بمقص حديدي، وهروبه عقب ذلك.

وذكرت أنها استغاثت بالجيران، وتم نقل الطفل إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة، متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا يفيد مقتل طفل نتيجة تعرضه لاعتداء على يد شاب بقرية في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المتهم اقتحم منزل الطفل المجني عليه "مازن"، البالغ من العمر 5 سنوات، وطعنه بمقص حديدي وفر هاربا، وتم نقل الطفل إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم انتداب المعمل الجنائي، حيث تم التحفظ على عينة من دماء الطفل، كما تم التحفظ على سلاح الجريمة، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها، وتم الاستماع لأقوال والدة الطفل المجني عليه، وذكرت والدة المتهم أمام رجال المباحث أنه يعاني من مرض نفسي.