اليوم السابع
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مسؤول أوكرانى: القوات الروسية تنسحب بسرعة من شمال البلاد

السبت، 02 أبريل 2022 12:07 م
مسؤول أوكرانى: القوات الروسية تنسحب بسرعة من شمال البلاد الحرب بين روسيا واوكرانيا
كتب محمد عبد العظيم

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قال مسؤول أوكرانى، إن القوات الروسية تنسحب بسرعة من شمال البلاد، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، شهرها الثاني، حيث قتل آلاف الجنود من الطرفين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وذلك منذ بدء العمليات الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف، كما ردت روسيا بفرض عقوبات شخصية على عددا من القيادات الأمريكية والكندية على رأسها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

 


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