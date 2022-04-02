اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 أبريل 2022 03:26 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ماكرون يعد بالمحاربة ضد "عودة إمبراطوريات" فى حال إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا

السبت، 02 أبريل 2022 11:56 م
ماكرون يعد بالمحاربة ضد "عودة إمبراطوريات" فى حال إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا الرئيس الفرنسى إمانويل ماكرون
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الوقوف ضد "عودة الإمبراطوريات" ستكون إحدى أولوياته في حالة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية.

وخلال تجمع انتخابي في باريس، اليوم السبت، قال ماكرون إن فرنسا والاتحاد الأوروبي يجب أن يتصديا لـ "الفوضى الجيوسياسية وعودة إمبراطوريات إلى الساحة العالمية والحروب التي من شأنها أن تؤجج صراعا عالميا".

كما وعد الرئيس الفرنسي بزيادة الإنفاق الدفاعي كي تكون لفرنسا "قدرة سلمية كفيلة بخوض عمليات قتالية فعالة إذا ما استدعت الضرورة".

وأكد ماكرون أن فرنسا في ظل رئاسته تبقى دولة مستقلة على الساحة الدولية، قائلا: "لسنا تابعين لأي جهة كانت.. وعلينا أن نكون أقوياء ومستقلين".

وستجري الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية أواخر الأسبوع المقبل. ويتوقع أن ينجح ماكرون في الوصول إلى الجولة الثانية من الاقتراع، باعتباره المرشح الأوفر حظا، وتليه في السباق الانتخابي مارين لوبان، زعيمة حزب "التجمع الوطني" (أقصى اليمين).


ماكرون

باريس

فرنسا

انتخابات فرنسا

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"التأييد الصامت" يهدد مستقبل ماكرون فى الإليزية.. تحذيرات من ضعف المشاركة فى الانتخابات.. وتقدم طفيف لـ"لوبان" فى الاستطلاعات.. وجارديان: لا يزال المرشح المفضل وسيكون أول رئيس يعاد انتخابه خلال 20 عاما

السبت، 02 أبريل 2022 05:00 ص

الإليزيه: ماكرون أبلغ زيلينسكى دعم فرنسا إجلاء السكان من ماريوبول

الجمعة، 01 أبريل 2022 04:54 م

صحيفة إسبانية: ماكرون المرشح الأفضل فى انتخابات فرنسا بسبب الحرب الأوكرانية

الخميس، 31 مارس 2022 02:52 م

جارديان: ماكرون يعزز حملته قبل أيام من الانتخابات بعد تراجعه فى الاستطلاعات

الأربعاء، 30 مارس 2022 12:22 م

جونسون يبحث هاتفيا الوضع فى أوكرانيا مع بايدن وماكرون وشولتز ودراجي

الأربعاء، 30 مارس 2022 11:07 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة