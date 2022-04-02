ضبط جرائم أموال بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال شهر

كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى، أسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

-فى مجال الأمن الاقتصادي:

. مجال القضايا التموينية:

تم ضبط 40626 قضية تموينية متنوعة، أبرزها:

. ضبط 635 قضية أسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت 10338 أسطوانة تقدر قيمة الغاز المدعم قرابة 1٫5مليون جنيه.

. ضبط 73 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت (1045349 لتر).

. ضبط 210 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (قرابة 85 طن – 85885 عبوة – 36 قطعة) سلع غذائية وتموينية متنوعة.

. ضبط 52 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت (قرابة 104 طن– 568عبوة – 6251 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة.

. ضبط 265 قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية ومواد بناء بمضبوطات بلغت (أكثر من 4000 طن "دقيق – سكر – أرز – لحوم - مسلى – مكرونة – ملح - أعلاف"- 92985 عبوة "سلع غذائية - زيت طعام" – 310000 بيضة – 600 لتر مياه معدنية- 338 طن أسمنت – قرابة 5500 طن حديد تسليح).

.ضبط (1683) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر .. بمضبوطات بلغت (أكثر من 7000 طن "دقيق – أرز – لحوم – زيت طعام – سكر – مكرونة – أعلاف" – 41119 عبوة زيت طعام - 177000 بيضة – 700 كرتونة بيض- قرابة 451 طن أسمنت – قرابة 491 طن حديد تسليح – 23237 عبوة سجائر).

فى مجال قضايا التيار الكهربائى:

. ضبط 327601 حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها (أكثر من 272 مليون جنيه).

فى مجال قضايا التهرب الضريبي:

. ضبط 7576 قضية فى مجال التهرب الضريبي:- (ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهي - تنفيذ أحكام- تحرى مدين ولجان فحص) .. بمبالغ مالية بلغت (أكثر من 8 مليارات جنيه) – قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (أكثر من 23 مليون جنيه).

فى مجال قضايا الأموال العامة:

. ضبط 326 قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (قرابة 1٫5 مليار جنيه).

فى مجال الحد من انتشار فيروس "كورونا":

. ضبط 4625 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات (26241) أرجيلة.

. غلق 18963 محل مخالف لقرار الغلق.

. ضبط 211814 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 210455 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 1359 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

فى مجال الأمن العام:

استهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات (الدقهلية - دمياط- بورسعيد)، ومنطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتي (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (231 متهم)، وبحوزتهم (135 قطعة سلاح ناري - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 162 قطعة سلاح أبيض).

كما تم ضبط 146قضية مواد مخدرة، وتنفيذ 13885 حكم قضائي متنوع، وضبط 1371 قضية متنوعة، وضبط 5 تشكيلات عصابية، ضمت 15 متهم ارتكبوا 5 حوادث، وتم فحص 7995 عنصر إجرامى.

في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة:

أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع 4 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة ، وضبط 1897 عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – الدقهلية – الإسكندرية – بنى سويف- القليوبية – الشرقية – السويس- المنيا – بورسعيد –كفر الشيخ- دمياط – الأقصر- سوهاج – قنا – المنوفية – الإسماعيلية – البحر الأحمر – الفيوم – مطروح – البحيرة – جنوب سيناء - أسوان) بإجمالي مضبوطات (1042) قطعة سلاح ناري أبرزها: (147 بندقية آلية – 45 مسدس- 130بندقية خرطوش– 719 فرد محلى) ، وكذا كميات كبيرة من (الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة) وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا منها (سلاح – قتل – مخدرات – سرقة).

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية:

تم ضبـط 4107 قطعة سلاح نارى، بحوزة 3392 متهم، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم (بندقية غير مششخنة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - أجزاء وأدوات التصنيع)، وضبط 62 تشكيل عصابى ضموا 228 متهم، ارتكبوا 498 حادث، وضبط 546 متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة ، وبحوزتهم (6 بنادق آلية – 8 بنادق "غير مششخنة"–7 مسدسات – 182 فرد محلى – 344 قطعة سلاح أبيض).

فى مجال تنفيذ الأحكام:

تمكنت القوات من تنفيذ (2169697) حكما قضائيا متنوعا.

في مجال مكافحة المخدرات

تم ضبط (6150) قضية مواد مخدرة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي (970,000,000) مليون جنيه.

فى مجال ضبط القضايا النوعية

. إعادة (21) سيارة مُبلغ بسرقتها.

. ضبط (248) قضية أحداث.

. ضبط (24206) قضية مرافق عامة.

. كشف غموض (267) حادث (خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة) بإجمالى (439) متهما.

فى مجال ضبط قضايا المصنفات:

ضبط (1042) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية:

. ضبط (741292) مخالفة مرورية متنوعة.

. المرور على عدد (511) مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (4142) من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 5 حالات ، فحص 3629 مركبة تبين مخالفة (65) مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية.

. إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة ل16849 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 940 سائقا منهم.

فى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية:

. تم رفع (2214 سيارة – 279 دراجة نارية).

فى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية:

تم ضبط (64582) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة".

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك:

أسفرت الجهود عن ضبط 47 قضية بإجمالى 58 متهم بمضبوطات وزنت (4 طن و 830 كيلو جرام).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية، ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".