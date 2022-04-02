زيلينسكى يعلن إجلاء أكثر من 3 آلاف شخص بمدينة ماريوبول المدمرة

أعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى إجلاء أكثر من 3 آلاف شخص من مدينة ماريوبول الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا وتحاصرها القوات الروسية.
وقال زيلينسكى- فى فيديو أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت: "عملت الممرات الإنسانية فى ثلاث مناطق دونيتسك ولوجانسك وزابوروجيا، تمكنا من إنقاذ 6 آلاف و266 شخصا، بينهم 3071 من ماريوبول".
وذكرت تقارير إخبارية، مساء الجمعة، دخول قافلة حافلات تقل نازحين بينهم سكان من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة، إلى مدينة زابوروجيا الأوكرانية التي تسيطر عليها قوات حكومة كييف.
من جهتها، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي كان مقررا أن تشارك في عملية الإجلاء، الجمعة، أن فريقها الذي أرسل إلى ماريوبول اضطر إلى أن يعود أدراجه، قائلة إن إجلاء المدنيين من المدينة الساحلية المحاصرة كان "مستحيلا".
يذكرأن، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنها ستخصص 300 مليون دولار إضافية على شكل "مساعدة أمنية" لأوكرانيا؛ لتعزيز قدراتها الدفاعية.
وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربى- فى بيان، أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت: إن "هذا القرار يؤكد التزام الولايات المتحدة الراسخ بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها دعما لجهودها البطولية لصد الحرب التي شنتها روسيا".
وأضاف أن الولايات المتحدة التزمت الآن بأكثر من 2.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، منذ تولي إدارة بايدن السلطة، بما في ذلك أكثر من 1.6 مليار دولار من المساعدات العسكرية منذ العملية العسكرية الروسية.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تواصل أيضا العمل مع حلفائها وشركائها لتحديد وتقديم قدرات إضافية للأوكرانيين.
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