اليوم السابع
Ads
السبت، 02 أبريل 2022 12:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

زيلينسكى يعلن إجلاء أكثر من 3 آلاف شخص بمدينة ماريوبول المدمرة

السبت، 02 أبريل 2022 09:16 ص
زيلينسكى يعلن إجلاء أكثر من 3 آلاف شخص بمدينة ماريوبول المدمرة الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى إجلاء أكثر من 3 آلاف شخص من مدينة ماريوبول الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا وتحاصرها القوات الروسية.

وقال زيلينسكى- فى فيديو أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت: "عملت الممرات الإنسانية فى ثلاث مناطق دونيتسك ولوجانسك وزابوروجيا، تمكنا من إنقاذ 6 آلاف و266 شخصا، بينهم 3071 من ماريوبول".

وذكرت تقارير إخبارية، مساء الجمعة، دخول قافلة حافلات تقل نازحين بينهم سكان من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة، إلى مدينة زابوروجيا الأوكرانية التي تسيطر عليها قوات حكومة كييف.

من جهتها، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي كان مقررا أن تشارك في عملية الإجلاء، الجمعة، أن فريقها الذي أرسل إلى ماريوبول اضطر إلى أن يعود أدراجه، قائلة إن إجلاء المدنيين من المدينة الساحلية المحاصرة كان "مستحيلا".

يذكرأن، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنها ستخصص 300 مليون دولار إضافية على شكل "مساعدة أمنية" لأوكرانيا؛ لتعزيز قدراتها الدفاعية.

وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربى- فى بيان، أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت: إن "هذا القرار يؤكد التزام الولايات المتحدة الراسخ بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها دعما لجهودها البطولية لصد الحرب التي شنتها روسيا".


وأضاف أن الولايات المتحدة التزمت الآن بأكثر من 2.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، منذ تولي إدارة بايدن السلطة، بما في ذلك أكثر من 1.6 مليار دولار من المساعدات العسكرية منذ العملية العسكرية الروسية.


وأشار إلى أن الولايات المتحدة تواصل أيضا العمل مع حلفائها وشركائها لتحديد وتقديم قدرات إضافية للأوكرانيين.

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة