ريهام عبد الله

اتفق فولوديمير زيلينسكى الرئيس الأوكرانى، مع نظيره الكولومبى، إيفان دوكى، على البدء فى مشاريع اقتصادية ودفاعية مشترة بين البلدين، بعد انتهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، وشكرها على دمساعدتها الإنسانية لبلاده.

وقال زيلينسكى عبر تويتر :"يسعدني الاتصال بإيفان دوكى، الرئيس الكولومبى، وأنا ممتن لكولومبيا على مساعدتها الإنسانية وتوحيد بلدان أمريكا الجنوبية دعما لأوكرانيا، اتفقنا على بدء مشاريع اقتصادية ودفاعية مشتركة بعد الحرب".



زيلينسكى

قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم السبت، إنه إذا أصبحت أوكرانيا عضوا كاملا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ستجعل المنظمة أقوى بكثير.