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رجال مباحث الساحل يكثفون التحريات لكشف هوية مسن عثر على جثته بالشارع

السبت، 02 أبريل 2022 01:00 ص
رجال مباحث الساحل يكثفون التحريات لكشف هوية مسن عثر على جثته بالشارع جثه_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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يكثف رجال مباحث قسم شرطة الساحل بالقاهرة، من تحرياتهم لكشف غموض العثور على جثة مسن فى أحد شوارع المنطقة.

وأمرت نيابة الساحل، بسرعة إرسال التحريات فى  واقعة العثور على جثة مسن مجهول الهوية في الشارع، حيث ناظرت النيابة الجثة وتبين أن المتوفى بكامل ملابسه وبدون أوراق ثبوتية تدل على هويته، وكلفت بالاستعلام عن محاضر التغيب لكبار السن على مستوى الجمهورية، للتوصل إلى شخصية المتوفى، وأمرت بتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، وإعداد تقرير مفصل للصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة الحقيقى، والتأكد من عدم وجود شبه جنائية من عدمه.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الساحل، يفيد بالعثور على جثة متوفى بأحد الشوارع، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة مسن متوفى في الشارع، ولا يحمل أية أوراق ثبوتية تدل على هويته، ولا يظهر عليه أية علامات تشير إلى وجود شبه جنائية حول الواقعة.

تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.


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تحريات المباحث

قسم الساحل

امن القاهره

مباحث الساحل

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