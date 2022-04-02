جريمة بشعة تهز الإسماعيلية في أول يوم رمضان.. تفاصيل ذبح رجل حماه ويقتل زوجته

الإسماعيلية – السيد فلاح

أقدم زوج على ذبح والد زوجته وقتل زوجته بعدة طعنات بسلاح أبيض، حتي فارقت الحياة بسبب خلافات عائلية بين الزوج والزوجة، تصاعدت إلى مشاجرة كبيرة في صباح اليوم الأول من شهر رمضان، بقرية نفيشة التابعة لمركز شرطة الإسماعيلية، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بسيارتي إسعاف وتم نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى جامعة قناة السويس، تحت تصرف النيابة والزوجة المصابة إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقى العلاج لكنها فارقت الحياة فور وصولها المستشفى، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة.

ونجح المقدم مروان الطحاوى، رئيس مباحث مركز شرطة الإسماعيلية ومعاونيه من إلقاء القبض على المتهم في الواقعة "السيد خليفة"، 48 عامًا، مقيم منطقة الحكر بالإسماعيلية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجارى عرض المتهم على النيابة العامة.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من العميد محمود العزازى، مأمور مركز شرطة الإسماعيلية يفيد، بقيام زوج عاطل، مقيم منطقة الحكر بالإسماعيلي، بذبح حماه "والد زوجته وقتل زوجته طعنًا بالسكين، في شارع المخرطة، بقرية نفيشة، التابعة لمركز شرطة الإسماعيلية، ولقي والد الزوجة مصرعه في الحال بينما تم نقل الزوجة في حالة خطرة إلي مستشفي جامعة قناة السويس، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكشفت التحريات الأولية للحادث، أن زوج على خلافات مع زوجته، وطلبت زوجته الطلاق، ورفعت الزوجة دعوي طلاق خلعًا، وبيت النية للتخلص من الزوجة ووالدها فاقدم علي قتلهم مستخدمًا سلاح أبيض وكان يحمل بنزين من أجل إشعال النيران في منزل أسرة زوجته.

أضافت التحريات أن المتهم هو السيد خليفة 48 عامًا، عاطل، ووالد الزوجة سيد عناني 70، عامًا، والزوجة، ابتسام سيد عنانى، 39 عامًا، ربة منزل.