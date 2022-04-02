جد الطفل قتيل البدرشين: المتهم كان هيقتل شقيقى الضحية لولا استغاثة الأم

كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

قال جد الطفل "مازن"، الذى قتله جاره طعنا بمقص حديدى فى إحدى قرى البدرشين، بمحافظة الجيزة، أن المتهم كان دائم افتعال الخلافات مع أسرته، والتشاجر معهم، لرغبته فى الزواج، وعدم مساعدتهم له ماديا، وأكد أن المتهم لا يعانى من اضطراب نفسى، ومعروف لهم، حيث أن منزل المتهم ملاصق لمنزلهم.

أضاف جد الضحية لـ"اليوم السابع"، أنه لولا وجود والدة الطفل واستغاثتها بالجيران، كان من الممكن أن يقتل شقيقة الضحية وشقيقها الأصغر، إلا أنه فر هاربا عقب استغاثة الأم.

وذكر جد الطفل أن الدليل على عدم معاناة المتهم من مرض نفسى، أنه عقب ارتكابه الجريمة تمكن من الهرب، والاختباء فى قرية مجاورة، وهو ما يؤكد على إدراكه لأفعاله، والجريمة التى ارتكبها.

وعن كيفية ارتكاب المتهم الجريمة، قالت والدة الطفل لـ"اليوم السابع"، أنها خلال تواجدها بالمنزل، بالطابق الأرضى، ووجود ابنها مازن المجنى عليه، بصحبة شقيقه وشقيقته بصالة المنزل، فوجئت بفتح المتهم الباب واعتدائه على ابنها بمقص حديدى، وهروبه عقب ذلك.

وذكرت أنها استغاثت بالجيران، وتم نقل الطفل إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة، متأثرا بالإصابات التى لحقت به.

تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا يفيد مقتل طفل نتيجة تعرضه لاعتداء على يد شاب بقرية فى البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المتهم اقتحم منزل الطفل المجنى عليه "مازن"، البالغ من العمر 5 سنوات، وطعنه بمقص حديدى وفر هاربا، وتم نقل الطفل إلى المستشفى فى محاولة لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم انتداب المعمل الجنائى، حيث تم التحفظ على عينة من دماء الطفل، كما تم التحفظ على سلاح الجريمة، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها، وتم الاستماع لأقوال والدة الطفل المجنى عليه، وذكرت والدة المتهم أمام رجال المباحث أنه يعانى من مرض نفسي.