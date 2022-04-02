اليوم السابع
Ads
السبت، 02 أبريل 2022 06:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

تقرير: شهر مارس الأكثر سخونة فى الهند منذ 122 عاما

السبت، 02 أبريل 2022 03:02 م
تقرير: شهر مارس الأكثر سخونة فى الهند منذ 122 عاما درجات الحرارة
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ضربت موجة حر قاسية الهند خلال شهر مارس الماضى، هى الأولى منذ 122 عاما، وفقا لما أظهره تحليل أجرته إدارة الأرصاد الجوية الهندية "IMD"، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".
 
وقال مسئولو الأرصاد، اليوم السبت، إن موجة الجفاف المطولة أدت إلى أحوال جوية شديدة الحرارة في شمال غرب الهند، ووفقا لبيانات "IMD"، كان شهر مارس 2022 أحر مارس فى تاريخ البلاد الموثق منذ عام 1901. 
 
وارتفعت الحرارة فى أجزاء من دلهي يوم الخميس (31 مارس)، حيث تجاوزت درجة الحرارة القصوى 41 درجة في ثلاثة أماكن، وقالت "IMD"، يوم الجمعة، كانت درجة الحرارة القصوى المسجلة في العاصمة 36.5 درجة مئوية، بزيادة ثلاث درجات عن المعدل الطبيعى.
 
واستقرت درجة الحرارة الصغرى عند 21.4 درجة مئوية، أى أعلى بثلاث درجات من متوسط ​​الموسم. 
 
وشهد شهر مارس موجتين، الأولى بين 11 و21 مارس، والثانية بدأت فى 26 مارس ولا تزال مستمرة.

درجات الحرارة

الهند

طقس

طقس الهند

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الجو نار فى أول أيام صيام رمضان".. طقس صيفى وارتفاع بدرجات الحرارة بالمحافظات.. رياح حارة بعروس البحر المتوسط والإسماعيلية.. وسماء صافية بالقليوبية والمنيا.. والأرصاد: مستمرة لنهاية الأسبوع مع انتشار الأتربة

السبت، 02 أبريل 2022 02:00 م

طقس صيفي شديد الحرارة فى أول يوم رمضان بالإسماعيلية ودرجة الحرارة 36.. لايف

السبت، 02 أبريل 2022 11:08 ص

الأرصاد عن طقس أول أيام رمضان: اليوم ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو

السبت، 02 أبريل 2022 10:54 ص

الأرصاد: ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

السبت، 02 أبريل 2022 08:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة