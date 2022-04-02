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"بوليتيكو": الصين تلقى باللوم على الناتو فى إثارة الحرب بأوكرانيا

السبت، 02 أبريل 2022 05:00 ص
"بوليتيكو": الصين تلقى باللوم على الناتو فى إثارة الحرب بأوكرانيا الناتو - أرشيفية
وكالات

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نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، قولهم إن الصين تلقي باللوم على حلف الناتو في إثارة الأزمة بأوكرانيا.

وذكرت الصحيفة أن "الصين تصور نفسها على أنها صديقة قوية لروسيا، وتلقي باللوم على الناتو في إثارة الحرب، وهي - وفقا لمسؤولي الاتحاد الأوروبي - تفكر في إرسال دعم عسكري للقوات الروسية في أوكرانيا".

وأضافت الصحيفة أن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل دعا الرئيس الصيني شي جين بين لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، "لكن لم تكن هناك إشارة فورية على قبول الرئيس الصيني" هذا الاقتراح.

يذكر أن الرئيس الصيني التقى يوم الجمعة، عبر رابط فيديو، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.


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