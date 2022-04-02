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بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد 59 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش

السبت، 02 أبريل 2022 03:49 م
بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد 59 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف (59) خطيب مكافأة من المحالين للمعاش، منهم (44) خطيبًا جديدًا ، وتجديد تكليف (15) ، وبيانهم كالتالي:
 
أولًا: اعتماد (44) خطيبًا جديدًا ، منهم (31) على بند التحسين ، وهم:
1. أحمد أحمد عبد المنعم عبد السيد - الإسماعيلية
2. أحمد السيد عبد السيد أحمد - الإسماعيلية
3. محمد عبد الهادي محمد سالم - الإسماعيلية
4. محمد محمد منصور عبد القادر - الإسماعيلية
5. أحمد عبادي شحات علي - الأقصر
6. فتحي محمد السيد بدر - البحيرة
7. محمد أحمد عبد الرسول حشيش - البحيرة
8. محمد محمد خليل  غنيم - البحيرة
9. محمود عبد الغني محمود الجوهري - الجيزة
10. محمد حامد محمد رخا - دمياط
11. حمدي محمود عيسى إسماعيل - سوهاج
12. أبو فندود عبد السلام محمد شحاته - الشرقية
13. أغضيان فارس عرندس بكر - الشرقية
14. عبد الرحمن محمد عبد الرحمن إسماعيل - الشرقية
15. عبد الستار سليمان سالم - الشرقية
16. محمد خليل سليم خليل - الشرقية 
17. محمد عبد الحليم علي أبو شهدة - الشرقية
18. محمد عبده محمد طالب - الشرقية
19. نبيل محمد مسلم السيد غنيم - الشرقية
20. جزر جزر جزر عمار - شمال سيناء
21. أحمد أحمد إسماعيل غنيم - الغربية
22. شوقي محمد القطب الدبور - الغربية
23. أحمد محمد علي منصور - كفر الشيخ
24. منصور بيلي علي الشامي - كفر الشيخ
25. حسن عمر عبد الصمد خليفة - المنوفية
26. رمضان فرحان محمد السبكي - المنوفية
27. سعيد فتحي محمود خلف - المنوفية
28. عبد المنجي محمد فوزي بيومي - المنوفية
29. غريب محمد أحمد محمود أحمد - المنوفية
30. مهدي محمد السيد الشقنقيري - المنوفية
31. هشام محمد السيد شبانة - المنوفية
ومنهم (13) كخطباء مكافأة جدد ، ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين ، وهم:
1. مبروك دسوقي مبروك صالح - أسيوط
2. رجب عبد الرحيم محمود متولي - الأقصر
3. حمادة بسيوني عبد العزيز المصري - البحيرة
4. إبراهيم جمعة عبدالعال محمد - الشرقية
5. سعيد حسن محمد حسن عسلة - الشرقية 
6. السيد محمد إبراهيم عزازي - الشرقية
7. عبد الحكيم بركات عثمان محمد - الشرقية
8. عبد الله محمد علوان إبراهيم - الشرقية
9. عبدالله عبدالحليم عبدالعزيز جمعة - الشرقية
10. عبد العزيز أحمد عبد المنعم  محمد الموشي - الغربية
11. عزت فتحي أحمد عبد الرحيم - قنا
12. إبراهيم غازي أحمد غازي - كفر الشيخ
13. السيد مصطفى محمد السطوحي - كفر الشيخ
ثانيًا: اعتماد تجديد تكليف (15) خطيب مكافأة من المحالين للمعاش منهم (14) على بند التحسين، وهم:
1.  أحمد محمد أحمد جاد الرب - أسيوط
2. خلف إبراهيم علي عقل - أسيوط
3. عبد المنعم عبد الجليل محمد حسن - أسيوط
4. محمد عبود محمد علي - أسيوط
5. محمود عبد الوهاب محمد أحمد - أسيوط
6. بشير كمال عبد الحميد عبد الحميد المصري - البحيرة
7. صباح يوسف إبراهيم زويل - البحيرة
8. عبد العاطي توفيق عوض أبو خزيم - البحيرة
9. نصر إبراهيم عبد الحميد صيام - البحيرة
10. حسن نصر سيد أحمد موسى - بني سويف
11. عبد الهادي سيد عبد الجواد عبد الله - بني سويف
12. محمود عبد الحكيم محمد حماد - بني سويف
13. محمدي أحمد أمين محمد عمارة - الشرقية
14. عبد المرضي عبد العليم حسن عبد الله - المنوفية
ومنهم (1) كخطيب مكافأة ، ويحق له بعد ستة أشهر التقدم لتعديل وضعه ليكون على بند التحسين، وهو:
1. عيون عبد الرشيد عبيد عبد العال - أسيوط
 
 

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