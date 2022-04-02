اليوم السابع
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المركزى للمبيدات يستقبل وفدا سعوديا لبحث نقاط خاصة بصادرات الغذاء المصرية

السبت، 02 أبريل 2022 01:27 م
المركزى للمبيدات يستقبل وفدا سعوديا لبحث نقاط خاصة بصادرات الغذاء المصرية الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى
كتبت ـ أسماء نصار

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استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، وفد سعودى رفيع المستوى من هيئة الغذاء والدواء السعودية، يرافقهم الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد لمصر لمناقشة بعض النقاط الخاصة بالصادرات الغذائية المصرية للسعودية.
 
وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، إن الوفد السعودي تفقد أقسام المعمل واطلع على التطورات التي تمت بالمعمل، كما أشادوا بما يضمه المعمل من إمكانيات كبيرة تجعله من أهم المعامل في الشرق الأوسط، لافتة إلى أن المعمل يشارك في منظومة مراقبة سلامة الغذاء من خلال تحليل الملوثات في الأغذية باستخدام أحدث الأجهزة وأفضل الخبراء في هذا المجال.
 
 وفي سياق متصل، نظم المعمل برنامجا تدريبيا حول (الكشف عن العناصر الثقيلة فى الأغذية باستخدام جهاز ICP) لمتدربين من الرصد البيئى بوزارة الصحة، وذلك للتدريب على اختبارات سلامة الغذاء ونظم الجودة.
 
وقالت مدير المعمل، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بالتعاون مع جميع الجهات التي تعمل في مجال سلامة الغذاء لتبادل الخبرات.
 
وأضافت أنه يتم تدريب المتدربين على طرق التحليل في بقسم العناصر الثقيلة وباستخدام أحدث الأجهزة، ومن المقرر ان يستمر التدريب على مدار أسبوع كامل بالمعمل.
 
وبلغ إجمالي الشهادات التي أصدرها المعمل خلال هذا الاسبوع بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء حوالي 7000 شهادة.

وزارة الزراعة

الرصد البيئى

السعودية

وزارة الصحة

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