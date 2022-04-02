اليوم السابع
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المحكمة الدستورية تؤكد: صحة خصم الضريبة دون وجه حق يعتبر تهربا

السبت، 02 أبريل 2022 02:25 م
المحكمة الدستورية تؤكد: صحة خصم الضريبة دون وجه حق يعتبر تهربا المحكمة الدستورية العليا- أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، اليوم السبت، 9 أحكام، من بينها رفض الدعوى رقم 42 لسنة 29 قضائية "دستورية"، بشأن الطعن على نص البند (3) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، فيما ورد به من اعتبار قيام المسجل بخصم الضريبة – كليًا أو جزئيًّا – دون وجه حق، بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم المبينة في المادة (23) من القانون ذاته، يُعد تهربًا ضريبيًا يستأهل العقاب. 
 
وصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، أن الحكم تأسس على أن النص المطعون فيه حافظ على التوازن بين صون الملكية الخاصة، والعدالة الاجتماعية للضريبة والحفاظ على موارد الدولة، وجاء بصيغة منضبطة لا تثير لبس، مبينًا أركان الجريمة، مستوفيًا سائر قواعد الشرعية الجنائية.
 
 
 

المحكمة الدستورية العليا

دعوى عدم دستورية

عقوبة التهرب الضريبى

قانون الضرائب العامة

التهرب الضريبي

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