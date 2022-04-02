اليوم السابع
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السبت، 02 أبريل 2022 06:13 م
أكرم القصاص
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عندما يستفيق من الحلم الأمريكى..

الكرملين: الاتحاد الأوروبى سيعيد النظر فى علاقاته مع روسيا

السبت، 02 أبريل 2022 06:00 م
الكرملين: الاتحاد الأوروبى سيعيد النظر فى علاقاته مع روسيا المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف
أ ش أ

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قال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، اليوم السبت، إن وقت إعادة النظر فى العلاقات مع روسيا وبداية الحوار سيحين عندما "يستفيق الأوروبيون من الحلم الأمريكي".

وأوضح بيسكوف -فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "عندما يستفيق الأوروبيون قليلا من الحلم الأوروبى، سيدركون أخيرا أننا يجب أن نعتنى معا بمصير قاراتنا، أوروبا وأوراسيا، وعندما سيحين الوقت أخيرا لإعادة تقييم علاقاتنا ودخول مرحلة الحوار"، مشيرا إلى أن ذلك ليس أمرا قد يأتى على المدى القصير.

وعلى صعيد متصل، أعلن وزير النقل البريطانى جانت شابس، اليوم حظر دخول طائرة خاصة أخرى على صلة برجال أعمال روس، لكنه لم يوضح أى تفاصيل أخرى.

وقال شابس، فى تصريحات -نقلتها صحيفة "الجارديان" البريطانية- "لندن لن تقف مكتوفة الأيدى تشاهد من جنوا الملايين تحت حماية بوتين يعيشيون حياتهم فى سلام بينما تُسفك الدماء البريئة".

ويأتى ذلك بعد منع بريطانيا تحليق طائرة خاصة على علاقة برجال أعمال روس فى 19 مارس الماضي.


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