قال القس رفعت فكرى أمين عام مشارك بمجلس كنائس مصر والشرق الأوسط، إنه عند الحديث عن شهر رمضان لابد أن نتذكر أن الصوم موجود في كل الأديان الإسلام والمسيحية واليهودية، وكان موجود في مصر الفرعونية وعدد كبير من شعوب الأرض على الرغم أنهم لم يدينوا بالديانات الثلاثة لكن الصوم معروف عندهم.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، شهر رمضان له ذكريات جميلة عندنا في مصر بيكون فرصة للتلاقى بنلاقى عدد كبير جدا من المسلمين، والمسيحيين يلتقون مع بعض في موائد الإفطار المختلفة يمكن جائحة كورونا حسبتنا شوية وحرمتنا شوية من بعض لكن شهر رمضان بنلاقى عدد كبير جدا من الكنائس والمؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية والسياسية بتعمل موائد إفطار ويكون حريص على دعوة أكبر عدد من المواطنين وأن يلتقوا على مائدة واحدة لتدعيم روح المودة والشركة.

وأشار إلى أن هناك أشخاص في الشوارع معطائه ويوزعون الطعام بكل حب وفرح وبغض النظر عن من يقدم سواء مسلم أو مسيحى قبل موعد أذان المغرب موضحا أن هذه الأمور بها نوع من المودة والرحمة والعطاء فشهر رمضان شهر التلاقى نلتقى جميعا مع بعض وهذا التلاقى يدعم فكرة العيش المشترك وأتمنى أن يكون هذا العام عام مبارك ونتمتع جميعا بالطمأنينة والسلام وأن تنتهى الحرب بين روسيا وأوكرانيا وأن يعود الرشد إلى العام.