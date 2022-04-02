اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصين وتايلاند تتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية

السبت، 02 أبريل 2022 09:00 م
الصين وتايلاند تتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية وزير الخارجية الصيمى وانغ يى
أ ش أ

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اتفق وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال مباحثات أجراها، اليوم السبت، مع نظيره التايلاندي دون برامودويناي، على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعرب وانغ، خلال المباحثات التي جرت في تونشي بمقاطعة آنهوي شرقي الصين، عن استعداد بلاده لدفع التعاون الشامل مع تايلاند، بينما يوافق العام الجاري الذكرى الـ10 لتأسيس شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين، بحسب ما نقلت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية.

ودعا وانغ إلى تكثيف المشاورات بشأن الخطوط العريضة لمبادرة "الحزام والطريق" وخطة العمل المشتركة، وتسريع بناء خط سكة حديد بين الصين وتايلاند.
كما دعا إلى اتخاذ فرصة من تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة للاستفادة من إمكانات التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي، وتوسيع التعاون في التكنولوجيا الإلكترونية والاقتصاد الرقمي والطاقة الجديدة وغيرها من المجالات.

بدوره، قال برامودويناي إن تايلاند تعتز بالصداقة التقليدية بين البلدين وترغب في العمل مع الصين لبناء الحزام والطريق بشكل مشترك وفقًا لمعايير عالية الجودة والمشاركة بنشاط في مبادرة التنمية العالمية.

وأعرب الوزير التايلاندي عن الأمل في توسيع التجارة الزراعية والارتباطية والتعاون، وضمان أمن سلاسل التصنيع والإمداد، وتعميق التعاون في التنمية المستدامة.

واتفق الجانبان، بحسب الوكالة، على دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والآسيان بقوة والحفاظ على اتصالات متعمقة بشأن تعزيز التنسيق متعدد الأطراف. 


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