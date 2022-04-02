التمر باللبن وعصير الجزر.. فوائد تناول العصائر الطبيعية على الإفطار فى رمضان

كتب محمد صبحى

أصدر المركز القومى للبحوث نشرة الدكتورة دينا مصطفى باحث بقسم التغذيه وعلوم الأطعمة معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث فوائد تناول العصائر الطبيعية على الإفطار في رمضان حيث أنه بعد صيام يوم طويل في رمضان، يحتاج الجسم إلى عصائر ومشروبات طبيعية تعوض السوائل التي فقدها الجسم أثناء الصيام، وفضلا عن فوائد العصائر الطبيعية في الوقاية من الأمراض المختلفة، وكونها مصدر الفيتامينات والمعادن الغذائية المفيدة للحفاظ على الصحة والسكريات التي يحتاج إليها جسم الإنسان للقدرة علي استكمال الصيام؛ فإنها تُسهم أيضا في:

1- تعوض الجسم عن السوائل التي فقدها أثناء الصيام.

2- تعمل على ترطيب الأمعاء، وتحميها من الإصابة بالالتهابات وتحسن أداء الجهاز الهضمي وتحافظ على صحة المعدة.

3- تزويد الجسم بالمواد المضادة للأكسدة المفيدة في تحييد الجذور الحرة، والوقاية من السرطان.

1- تناول العصائر الطبيعية على الإفطار يمد الجسم بفيتامين C، الذي يعمل على الحفاظ على الجهاز العصبي.

5- تنظيف الجسم من السموم المتراكمة، وإنقاص الوزن إذا كانت غير محلاة.

وكشفت أفضل العصائر الطبيعية المفيدة للمعدة: التمر باللبن، والكركديه، والسوبيا، والخروب، مشروب قمر الدين، التمر الهندي، عصير الرمان ، عصير الجزر عصير، عصير البرتقال الطبيعي.