التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا داخل إحدى الترع بجرجا سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقي طفل في الخامسة من العمر يقيم بدائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج مصرعه عل إثر سقوطه بترعه مجاوره لمنزله بدائرة المركز، تم إنتشال الجثة ووضعها تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفى جرجا العام، والتي صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة طفل غرقا داخل ترعة بدائرة مركز جرجا جنوب المحافظة، وتم إنتشال الجثة بمعرفة الاهالى ونفلها للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب بوصول الطفل محمد ع ح م 5 سنوات ويقيم دائرة المركز إلى مستشفى جرجا العام " جثة هامدة " إدعاء غرق.

وبسؤال والده المدعو عماد ح م أ 45 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو نجله المذكور علي حافة الترعة المجاورة لمنزله إنزلقت قدماه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية 00 وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم العرض على النيابة التي صرحت بدفن الجثة.