اليوم السابع
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الأوقاف توزع اليوم 20 طنا من لحوم صكوك الإطعام فى 5 محافظات

السبت، 02 أبريل 2022 03:00 ص
الأوقاف توزع اليوم 20 طنا من لحوم صكوك الإطعام فى 5 محافظات لحوم صكوك الإطعام - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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تبدأ وزارة الأوقاف اليوم السبت، خطة توزيع لحوم صكوك الإطعام في الأسبوع الأول من شهر رمضان مبارك، حيث توزع الوزارة اليوم، 20 طنًّا من لحوم صكوك الإطعام على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات (القاهرة- الإسكندرية- بني سويف- المنيا- الشرقية) بواقع (4) أطنان لكل محافظة، وذلك للأسبوع التاسع من بدء مرحلة التوزيع.
 
وأوضحت الوزارة أنه بما يتم توزيعه اليوم، يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم صكوك الإطعام حتى تاريخه (290) طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة– الدقهلية– الإسكندرية– دمياط - بني سويف- الفيوم- المنيا- الشرقية- القليوبية- السويس- المنوفية- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- الغربية- شمال سيناء- الوادي الجديد- البحيرة- مطروح-بورسعيد- البحر الأحمر- كفر الشيخ- الإسماعيلية- جنوب سيناء).
 
وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم. 
 
كما أكدت وزارة الأوقاف، على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، لافتة إلى أنه سيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة.
 
وحول طريقة اختيار الأسر الأولى بالرعاية شددت وزارة الأوقاف، في وقت سابق، على عدم خدش حياء المستحق بأى شيء من الأشياء، حيث يتم التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، مع مراعاة عدم تصوير أحد المستحقين عند التوزيع، لافتة إلى أنها بدأت بتجهيز قوائم بنحو 3000 أسرة تختارها وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال قوائم "تكافل وكرامة"، ثم يتم إرسال الكشوف للأجهزة المعنية بالدولة للتأكد من أنهم الأكثر استحقاقا.

الأوقاف

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