إخلاء سبيل رئيس حى الموسكى بتهمة التعدى بالضرب على ضابط بسبب خلافات الجيرة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، إخلاء سبيل رئيس حى الموسكى وموظف بكفالة 5 آلاف جنيه بتهمة الاعتداء بالضرب على ضابط.

كانت نيابة مدينة نصر، أمرت بحبس رئيس حى الموسكى 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التعدى بالضرب على ضابط بسبب خلافات الجيرة.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت شرطة النجدة بلاغا من ضابط أفاد بتعرضه للاعتداء بالضرب من مجموعة من الأشخاص استقطبهم رئيس حى الموسكى بسبب خلافات الجيرة بينه وبين الضابط، وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة وأمرت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار المتهم، وبعد القبض عليه أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.