أئمة المساجد يؤدون درس العصر بالمساجد بالإجراءات الاحترازية.. صور

أدى أئمة الأوقاف، عقب صلاة العصر اليوم، أول درس عصر بعد سماح لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة مجلس الوزراء من أداء الدروس والخواطر خلال شهر رمضان المبارك، فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببناء الوعى الرشيد، أدى المصلون بمساجد الجمهورية اليوم السبت، صلاة العصر.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن المصلين التزموا أثناء أداء الأئمة لدرس العصر بعلامات التباعد الاجتماعى وبالكمامة والإجراءات الاحترازية، باعثين برسالة مفادها نحن مع الحفاظ على بيوت الله (عز وجل).

ويوضح "اليوم السابع" فى السطور التالية ضوابط الدروس الدينية والتثقيفية فى المساجد الكبرى خلال شهر رمضان:

1. تحديد المساجد التى يُؤدَّى بها درس العصر فقط، والمساجد التى تؤدى بها خاطرة التراويح فقط، والمساجد التى يُؤدَّى بها درس العصر وخاطرة التراويح.

2. أن يكون درس العصر فى حدود عشر دقائق بعد صلاة العصر، وخاطرة التراويح فى حدود خمس دقائق إلى سبع دقائق كحد أقصى فى جلسة الاستراحة بعد الركعات الأربع الأولى من صلاة التراويح.

3. أن يسند أداء هذه الدروس إلى الأكثر تميزًا من أئمة المساجد الكبرى.

4. أن يقتصر أداء الدروس على المساجد الجامعة التى تحددها كل مديرية ويعتمدها رئيس القطاع الديني.

5. أن يتم الالتزام بالموضوعات والخطة الدعوية التى يعلنها القطاع الدينى أسبوعيًّا طوال الشهر الكريم.

6. تكليف جميع الإدارات والمديريات والتفتيش العام كل فيما يخصه بتكثيف المتابعة على جميع المساجد للتأكد من تنفيذ الخطة الدعوية على النحو الذى يعتمده رئيس القطاع الدينى.

7. قصر العمل فى المساجد التى لا تشملها خطة الدروس المعتمدة من القطاع الدينى على إقامة الشعائر وفق خطة الوزارة على نحو ما هو قائم بها الآن، سواء بإقامة الصلوات الراتبة فقط دون صلاة الجمعة، أم بإقامة الصلوات وخطبة الجمعة.