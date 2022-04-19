وكيل تعليم شمال سيناء يتابع امتحانات المهام الأدائية للصف الرابع بالعريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء اليوم، امتحانات المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائى بالعريش.



وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه يجرى تفقد سير الامتحانات بمدرسة الشهيدة بسمة راشد بإدارة العريش التعليمية، لافتا إلى أن طلاب الصف الرابع يؤدون اليوم المهام الأدائية للعلوم فى الحصتين الأولى والثانية، والمهام الأدائية للغة الإنجليزية فى الحصتين الخامسة والسادسة، وأن هذا الجدول عام على مستوى الجمهورية، ويقوم الأول لكل مادة بتحديد المهمة لكل مدرسة، وأنه لا يوجد إجابات للمهام الأدائية، وأن نسبة الحضور بلغت 100%.



وقال إيهاب الخليلى مدير إدارة التعليم الابتدائى بمديرية التعليم بشمال سيناء، أن إجمالى طلاب المحافظة (11280) طالبا وطالبة، وعدد المدارس بالمحافظة (270) مدرسة، وإجمالى عدد الفصول (364) فصلا.



وسبق وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى بمحافظة شمال سيناء امتحاناتهم، وعددهم (3773) طالبا وطالبة، وهى أداء التدريبات على الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى للتعرف على المنصة الامتحانية وطريقة وشكل الأسئلة.