واردات مصر من الموبايلات تتراجع لـ119 مليون دولار فى شهر واحد

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حجم الواردات المصرية من الموبايلات، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من أجهزة تليفون للأفراد نحو 119.8 مليون دولار في شهر يناير الماضي، بينما كانت 147.5 مليون دولار في شهر يناير عام 2021، بتراجع بلغت نسبته 18.8%.

وقدرت بيانات جهاز الإحصاء، إجمالي حجم الواردات المصرية من الهواتف المحمولة بنهاية عام 2021، بنحو مليار و619 مليون و558 ألف دولار، بينما كانت مليار و754 مليون و502 ألف دولار في العام السابق له بتراجع بلغ 134 مليون و944 ألف دولار.

وتباينت واردات الهواتف المحمولة خلال عام 2021، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية من الهواتف المحمولة خلال الفترة من يناير وحتى يوليو الماضي من عام 2021 نحو 940 مليون و647 ألف دولار، مقابل مليار و58 مليون و359 ألف دولار خلال الفترة المناظرة عام 2020، بتراجع بلغ نحو 117 مليون و712 ألف دولار.

وفي يناير الماضي، تراجعت قيمة العجز فى الميزان التجارى وبلغت نحو 2.44 مليار دولار، مقابل 3.60 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض بلغ 32.3٪، حيث ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 34.5٪ حيـث بلغـت 3.99 مليار دولار خلال شهر يناير المقابل، مقابل 2.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.