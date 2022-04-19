واردات مصر من الذرة تراجعت لـ159 مليون دولار خلال يناير 2022

كتب: مدحت عادل

تراجعت الواردات المصرية من الذرة بشكل ملحوظ وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية من الذرة نحو 159 مليون دولار في شهر يناير الماضي، بينما كانت 252.7 مليون دولار في شهر يناير عام 2021، بتراجع بلغ نحو 37.1%.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن واردات الذرة تعتبر ضمن قائمة السلع التي ساهمت في تراجع الواردات المصرية في شهر يناير الماضي، إلى جانب واردات القمح التي تراجعت بشكل ملحوظ حيث بلغت القيمة الإجمالية لواردات الشهر نحو 171.3 مليون دولار، بينما كانت 298.6 مليون دولار في شهر يناير عام 2021، بتراجع بلغ نحو 42.6%.

وشملت قائمة السلع التي تراجعت وارداتها في يناير الماضي، كلا من واردات البترول الخام بقيمة 254.6 مليون دولار في يناير الماضى، مقابل 256.3 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 0.6%، يليها الواردات المصرية من فول الصويا بقيمة بلغت 252.1 مليون دولار يناير الماضى، مقابل 301.7 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 16.4%.

وتراجعت قيمة العجز فى الميزان التجارى وبلغت نحو 2.44 مليار دولار في يناير الماضي، مقابل 3.60 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض بلغ 32.3٪، حيث ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 34.5٪ حيـث بلغـت 3.99 مليار دولار خلال شهر يناير المقابل، مقابل 2.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.