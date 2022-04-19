نيويورك تايمز: ارتباك فى أمريكا بعد إلغاء قاضية إلزامية الكمامات بوسائل النقل

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن قاضية فيدرالية في فلوريدا ألغت تفويض الرئيس الأمريكى، جو بايدن بشأن إلزامية القناع على المستوى الوطني وهو القرار الذى يغطي الطائرات والمطارات ووسائل النقل العام الأخرى ، مما دفع البيت الأبيض للإعلان عن عدم دعم الحكم ووصفه بأنه "مخيب للآمال" بينما تقرر الوكالات الفيدرالية كيفية الاستجابة لأمر القاضي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ، جين ساكي ، إن إدارة بايدن لا تزال توصي الأفراد بارتداء أقنعة في وسائل النقل العام، مشيرة إلى أن مسئولى الإدارة "ما زالوا يراجعون" الحكم الصادر لتترك بذلك الباب مفتوحا للإدارة لأن تستأنف الحكم.

وأوضحت الصحيفة أن الحكم منح لشركات الطيران الحرية لاتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن متطلبات القناع ، مع إعلان العديد من شركات الطيران أنها ستتخلى عن إلزامية ارتدائه ، لكن شبكات النقل الأخرى بما في ذلك مترو أنفاق مدينة نيويورك تخطط للحفاظ عليها.

وألغى التفويض يوم الاثنين من قبل قاضية المقاطعة الأمريكية كاثرين كيمبال ميزيل في تامبا ، التي حكمت على القاعدة بأنها تتجاوز سلطة مسئولي الصحة الأمريكيين في جائحة فيروس كورونا.

وأضافت أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) قد فشلت في تبرير قرارها ولم تتبع إجراءات وضع القواعد المناسبة.

في حكمها المكون من 59 صفحة ، قالت ميزيل إن العلاج الوحيد هو إلغاء القاعدة تمامًا لأنه سيكون من المستحيل إنهاؤها بالنسبة للمجموعة المحدودة التي اعترضت عليها في الدعوى.

وقالت القاضية: "إن العلاج المحدود لن يكون علاجا على الإطلاق". وأضافت أن المحاكم لديها السلطة الكاملة لاتخاذ قرار مثل هذا - حتى لو كانت أهداف مراكز السيطرة على الأمراض في مكافحة الفيروس جديرة بالثناء.

وكتبت: "لأن نظامنا لا يسمح للوكالات بالتصرف بشكل غير قانوني حتى في السعي لتحقيق غايات مرغوبة ، تعلن المحكمة أنها غير قانونية وتبطل تفويض القناع".

وقال البيت الأبيض في وقت لاحق إن حكم المحكمة يعني أنه في الوقت الحالي ، أمر الكمامة "ليس ساري المفعول" ولن يتم تنفيذه من قبل إدارة أمن النقل (TSA).

ولفتت الصحيفة إلى أن ميزيل واحدة من المعينين من قبل دونالد ترامب. تم تصنيفها على أنها "غير مؤهلة" للعمل كقاضية فيدرالية من قبل نقابة المحامين الأمريكية وقت ترشيحها. وقد صدق عليها مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون في تصويت على خط الحزب.