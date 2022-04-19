مواعيد تشغيل خطوط المترو طوال أيام العيد.. تعرف عليها

كتب رضا حبيشى

يقدم اليوم السابع فى معلومات كل ما تريد معرفته استعدادات شركة المترو لعيد الفطر المبارك وجداول وساعات التشغيل طوال أيام العيد والتعديلات في مواعيد التشغيل اليومية خلال التقرير التالى:

1ـ مد ساعات تشغيل قطارات الخطوط الثلاثة طوال أيام عيد الفطر المبارك.

2ـ مد ساعات التشغيل اليومية لمدة ساعة بحيث ينتهى التشغيل اليومى الساعة 2 صباحا بدلا من الواحدة صباحا.

3- انتهت شركة المترو من إعداد جداول تشغيل العيد.

4- سيلتقى آخر قطار بالخط الثالث مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة العتبة 12.55 صباحا.

5- سيلتقى آخر قطار بالخط الأول مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة أنور السادات 1 صباحا.

6-تضمنت جداول تشغيل المترو في العيد قيام رحلة بكل خط من الخطوط الثلاثة الساعة 5.15 صباحا.

7 زمن تقاطر بين قطارات الخط الأول 3 دقائق بين كل رحلة والتالية لها و4 دقائق بالخط الثانى و5 دقائق بالخط الثالث.