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مواعيد تشغيل خطوط المترو طوال أيام العيد.. تعرف عليها

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 02:00 م
مواعيد تشغيل خطوط المترو طوال أيام العيد.. تعرف عليها مترو الانفاق - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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يقدم اليوم السابع فى معلومات كل ما تريد معرفته استعدادات شركة المترو لعيد الفطر المبارك وجداول وساعات التشغيل طوال أيام العيد والتعديلات في مواعيد التشغيل اليومية خلال التقرير التالى:
 
1ـ مد ساعات تشغيل قطارات الخطوط الثلاثة طوال أيام عيد الفطر المبارك.
 
2ـ مد ساعات التشغيل اليومية لمدة ساعة بحيث ينتهى التشغيل اليومى الساعة 2 صباحا بدلا من الواحدة صباحا.
 
3- انتهت شركة المترو من إعداد جداول تشغيل العيد.
 
4- سيلتقى آخر قطار بالخط الثالث مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة العتبة 12.55 صباحا.
 
5- سيلتقى آخر قطار بالخط الأول مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة أنور السادات 1 صباحا.
 
6-تضمنت جداول تشغيل المترو في العيد قيام رحلة بكل خط من الخطوط الثلاثة الساعة 5.15 صباحا.
 
7 زمن تقاطر بين قطارات الخط الأول 3 دقائق بين كل رحلة والتالية لها و4 دقائق بالخط الثانى و5 دقائق بالخط الثالث. 
 

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