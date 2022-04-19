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ممثل "التموين" لـ"النواب": وجدنا مواطنا اسمه مكرر على 114 بطاقة تموين

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 03:07 م
ممثل "التموين" لـ"النواب": وجدنا مواطنا اسمه مكرر على 114 بطاقة تموين لجنه التضامن-ارشيفيه
كتب كامل كامل

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أرجع اللواء عمرو مدكور مستشار وزير التموين، وجود مشكلات فى بعض بطاقات التموين إلى عدم توافر البيانات كاملة لدى الدولة.
 
وأضاف "مدكور" أثناء مناقشة لجنة التضامن برئاسة النائب عبد الهادي القصبي طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، بتاريخ بشأن سواقط بطاقات التموين بداية من ديسمبر 2020 من على موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعدم إضافة المواليد منذ عام 2018، وعدم إضافة الأفراد على البطاقة بعد تعديلها، عندما بدأنا مراجعة البيانات وجدنا بطاقات تموين لأفراد متوفية واسماء مكررة.
 
وتابع : وجدنا فردا اسمه مكررا علي 114 بطاقة تموين وأكثر من ذلك" مشيرا إلي أن هناك تعاون كامل بين أجهزة الدولة لعمل قاعدة بيانات، مضيفا : 
 
وقد أستعرض النائب إيهاب منصور طلب احاطته، مشيرا إلي أن هناك اسر تصرف ببطاقة التموين خبر ولكن نفس الأسر لا تكون بنفس العدد فى التموين.
 
ومن جانبه قال الدكتور عبد الهادي القصبي أن مسألة التموين مسألة حساسة جدا ولابد أن نساعد الأسر احتياجا، مشيرا إلي أن وزارة التموين قامت بعمل تنقية للبطاقات حيث أن هناك من يحصل وهو غير مستحق على حساب المواطن المستحق.
 
 

التموين

بطاقات التموين

مجلس النواب

بطاقات الخبز

اليوم السابع بلس

بطاقة التموين

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