مسئول أوروبى: نتوقع دمارا كاملا لماريوبول والعديد من الضحايا المدنيين

كتب أحمد عرفة

توقع مسئول أوروبي دمارا كاملا لماريوبول والعديد من الضحايا المدنيين، موضحا أن ماريوبول قد تسقط في أيدي القوات الروسية خلال أيام، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.



وفى وقت سابق قال أولاف شولتز، مستشار ألمانيا، إن بلاده لن ترسل دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا وسنرسل دبابات قديمة يستطيعون تشغيلها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.



وأضاف المستشار الألماني: نبحث مع المصانع العسكرية في زيادة إنتاج الأسلحة لأوكرانيا، متابعا: وصلنا إلى الحد الأقصى من المساعدات العسكرية التي يمكن تقديمها لأوكرانيا.



وقال المستشار الألماني، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لم يتوقع وحدتنا وتأثير العقوبات على روسيا كارثي.



وتابع المستشار الألماني: أوكرانيا ستحصل على دعمنا الكامل ولكن لن نشارك في الحرب، وسنواصل دعم أوكرانيا عسكريا وماديا.