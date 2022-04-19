مسئولة أوكرانية: لم نتمكن من الاتفاق مع روسيا بشأن فتح ممرات إنسانية

وكتبت فيريشتشوك في منشور عبر قناتها على "تليجرام" اليوم الثلاثاء، "يستمر القصف العنيف في دونباس، وفي ماريوبول يرفض الروس إتاحة ممر للمدنيين للخروج في اتجاه بيرديانسك"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس" الأوكرانية.

وأضافت أن مفاوضات معقدة ما زالت مستمرة بشأن فتح ممرات إنسانية في منطقتي خيرسون وخاركيف.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد دعا أمس الإثنين إلى وقف إطلاق نار فوري في أوكرانيا، بهدف السماح بإجلاء المدنيين.