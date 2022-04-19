"مريم" طالبة بدرجة فنانة تشكيلية بدمياط تتمنى السفر لإيطاليا لدراسة الفن.. فيديو

دمياط معتز الشربينى

الموهبة ليست بالسن، فهي تعبر عن نفسها وتلمع وسط كل ماحولها، مريم ماهر الشيال طالبة بالمرحلة الإعدادية بدرجة فنانة تشكيلية تهوى الفن وبرعت فى مجال الرسم وحصلت على العديد من الجوائز والكريمات فى هذا المجال.





"اليوم السابع" التقى الطالبة مريم ماهر الشيال لنتعرف على موهبتها وخطواتها فى هذا المجال.

وتقول مريم الشيال: أنا طالبة بالمرحلة الإعدادية بمدرسة بنت الشاطىء الإعدادية بدمياط وحاصلة على لقب الطالبة المثالية للإدارة التعليمية أهوى الرين وتعلم اللغات.

أضافت مريم الشيال ظهرت موهبتى وحبى للرسم مبكرا منذ أن كنت طالبة بالمرحلة الابتدائية ودعمتنى اسرتى وكنت فى البداية ارسم أفراد اسرتى و الأزهار، واى حاجة متاحة حولى، ثم تابعت اليوتيوب وبدأت تعلم الخطوط والرسومات وتجاوزت هذه المرحلة سريعا، ثم التحقت بالمرحلة الإعدادية ووجدت كل الدعم من المدرسة وكرمت عدة مرات ونظمت معرض لرسوماتى بالمرحلة الإبتدائية و الإعدادية.

وأشارت مريم الشيال بدأت الرسم والتلوين بألوان الخشب وألوان المياه، وأفضل استخدام ألوان الباستيل، وقررت ان التحق بورشة تدريب على الرسم فى فترة الاجازة الصيفية لتعلم الرسم بالفحم والزيت.

وتمنت مريم الشيال أن تستكمل مسيرة حياتها وتحقق تفوق لاسعاد أسرتها وتلتحق بكلية الفنون الجميلة وتسافر لإيطاليا لاستكمال دراستى فى مجال الفنون والرسم.