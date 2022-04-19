محافظ القليوبية: إنهاء صب سور كوبرى أحمد عرابى بشبرا الخيمة خلال 10 أيام

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد، اليوم، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال تطوير كوبري عرابي بحي غرب شبرا الخيمة والجاري تطويره ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لتسيير الحركة المرورية بمدينة شبرا الخيمة وتشتمل أعمال التطوير علي رفع كفاءة الكوبري بالكامل والمطالع والمنازل من الاتجاهين من إنارة ووضع نيوجرسي، وكذلك رفع كفاءة الأسوار من الجانبين وإنشاء أسوار جديدة بشكل حضاري وجمالي يتناسب مع حجم الأعمال والصيانة التي تتم بالكوبرى، بالإضافة إلى أعمال الرصف وذلك بتكلفة 40 مليون جنيه تقريبا.



وخلال الجولة تفقد المحافظ، أعمال التطوير حيث تابع أعمال صب السور الخرساني للكوبري، وأعطى المحافظ مهلة 10 أيام للانتهاء من صب السور الخرساني قبل عيد الفطر المبارك، حيث تم إزالة الأسوار الحديدية القديمة بطول الكوبرى وأعلى خط مترو كلية الزراعة.



ووجه المحافظ، بسرعة معالجة الفواصل الموجودة بالكوبري وتغيير الفواصل الرئيسية بمنتصف الكوبري والبدء في وضع طبقة الترميم تمهيدا لرصفه، مشددا على الشركة المنفذة بمتابعة أعمال النظافة ورفع الأتربة من على جانبي الكوبري، وأكد أن يتم تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني، وذلك تيسيرا على مواطني مدينة شبرا الخيمة.



جاءت الجولة بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء ماهر كامل رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتور مجدى البكري نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة.





























