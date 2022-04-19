اليوم السابع
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محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بتخصيص لقاء أسبوعى للمواطنين لحل مشاكلهم

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 01:32 م
محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بتخصيص لقاء أسبوعى للمواطنين لحل مشاكلهم اجتماع محافظ القاهرة مع رؤساء الأحياء
كتب سيد الخلفاوى

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شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء الجدد بالتواجد الميدانى الدائم بالشارع بين المواطنين للاستماع إلى شكاواهم  واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها، والاستجابة لمطالبهم باعتبار خدمة المواطنين الأولوية الأولى لكل مسئول ، مؤكدًا أن رئيس الحى الناجح هو المتواجد بالشارع والملتحم بمشاكل المواطنين ساعيًا لحلها ، وأن العمل المكتبى أول طريق الفشل. 
 
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده محافظ القاهرة مع رؤساء الأحياء الجدد بديوان عام المحافظة بحضور المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتور حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، واللواء علاء رشاد السكرتير العام، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة وعدد من قيادات المحافظة.
 
وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بتخصيص لقاء أسبوعي للمواطنين من أجل التواصل معهم والتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها طبقًا للقانون وأن تكون مكاتبهم مفتوحة باستمرار لاستقبالهم، مع التواصل المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
 
وأكد محافظ القاهرة أن المعينين الجدد مروا باختبارات دقيقة بهدف ضخ دماء جديدة تتوافق مع التطوير الذى تشهده الدولة حاليًا، مشيرًا إلى أن هذه الحركة تعد الأكبر من حيث عدد المعينين.
 
وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أن العمل في محافظة القاهرة له طابع خاص حيث يتعدى عدد سكانها الـ 25 مليون نسمة ما بين مقيم ووافد مما يلقي عبء كبير على عاتق مسئوليها، حيث يستلزم العمل أن يكون رئيس الحي متواجد بالشارع اكبر وقت ممكن، وملم بجغرافيا المكان الذى يعمل به وحدوده وظروفه والمشكلات التي يواجهها، مطالبًا بضرورة التنسيق الجيد مع كافة الجهات ذات الصلة لسرعة إتمام الأعمال.
 
وأضاف أنه يتعين على رؤساء الأحياء الجدد بذل أقصى الجهد لنقل العاصمة نقلة حضارية تتزامن مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطويرها خاصة في مجال النظافة والتجميل ، مؤكدًا ضرورة أن تظهر بصمة رئيس الحي بالشارع ويشعر بها المواطن.
 
وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بسرعة إنجاز مصالح المواطنين مع سرعة الانتقال للحدث والاخطار والتواصل وتفعيل دور المتابعة الميدانية بالحي بصفة مستمرة على مدار اليوم وتطبيق سياسة الثواب والعقاب ومحاسبة المقصر ، وتقليل دورة العمل لسرعة الإنجاز.

محافظ القاهرة

القاهرة

رؤساء الاحياء

خدمة المواطنين

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