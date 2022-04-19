مجلس القيادة الرئاسى اليمنى يؤدى اليمين الدستورية أمام البرلمان فى عدن

وكالات

أدى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء، أمام البرلمان في عدن، وذلك تمهيداً لمنح الثقة للحكومة، في خطوة من شأنها تعزيز عملية نقل السلطة، بحسب موقع "العربية" الإخبارى.

ومن جانبه، أوضح مجلس النواب اليمني، أن عودة رئيسه ومعه الأعضاء إلى عدن، يأتي "في إطار التئام كافة مؤسسات الدولة بالعاصمة المؤقتة؛ حيث سيعقد البرلمان دورته الأولى من دور الانعقاد الثاني، لمناقشة مختلف القضايا وتشكيل أجهزته ولجانه".

إلى ذلك، أضاف في بيان أن مجلس القيادة سيؤدي اليمين، وسيتم الاستماع إلى بيان الحكومة ومناقشته ومنحها الثقة، كما سيقف المجلس في جلساته أمام جملة من القضايا المتعلقة بالأوضاع العامة على الساحة الوطنية، والاطلاع عليها عن كثب وتفقد أحوال المواطنين.