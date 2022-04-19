اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أبريل 2022 09:26 ص
أكرم القصاص
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كوريا الجنوبية تسجل 118 ألفا و504 حالات اصابة جديدة بكورونا فى آخر 24 ساعة

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 08:20 ص
كوريا الجنوبية تسجل 118 ألفا و504 حالات اصابة جديدة بكورونا فى آخر 24 ساعة كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 118 ألفا و504 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 16 مليونا و471 الفا و940 إصابة.

وسجلت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، خلال الفترة نفسها، 130 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 21 ألفا و354 حالة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

واعتبارا من يوم أمس الاثنين، تم إلغاء جميع قيود مكافحة كورونا باستثناء الالتزام بارتداء كمامة الوجه، مع ظهور علامات على تباطؤ حالات الإصابة، بما في ذلك القيود التي تمنع ارتياد المطاعم والمقاهي وغيرها، وإلغاء الحد الأقصى المفروض على حجم التجمعات الخاصة.

وحتى منتصف ليل يوم الإثنين، تلقى ما مجموعه 44.53 مليون شخص، أو 86.8% من السكان، الجرعات الأساسية للقاحات بينما حصل 33 مليون شخص، أو 64.3%، جرعات معززة، وفقا للوكالة.

 


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