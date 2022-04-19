كوريا الجنوبية: اندماج حزب سلطة الشعب وحزب الشعب قبل الانتخابات المحلية

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أعلن حزب سلطة الشعب الكوري الجنوبي "المعارض الرئيسي"، وحزب الشعب "المعارض الصغير"، اندماجهما؛ تحقيقا للاتفاق بين الرئيس المنتخب يون سيوك-يول، وشريكه في الائتلاف الانتخابي الرئاسي آن تشول-سو.

واتفق "يون"، المرشح الرئاسي عن حزب سلطة الشعب، و"آن"، رئيس حزب الشعب، على دمج الحزبين بعد الانتخابات الرئاسية، في إطار اتفاق أوسع انسحب بموجبه "آن" من السباق الرئاسي لدعم "يون"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.

وأوضحت الوكالة أن الجانبين اتفقا على أن يظل اسم حزب سلطة الشعب اسما للحزب المشترك، مع تشكيل فريق عمل مشترك لإنشاء برنامج جديد للحزب، والتوصية بالمرشحين في الانتخابات المحلية في الأول من يونيو، بما يتماشى مع المعايير المتفق عليها من الطرفين.

يذكر أن حزب الشعب قد تأسس على يد "آن" في فبراير 2020، ويمثل الحزب في البرلمان 3 نواب، وبذلك ارتفع عدد مقاعد الحزب المعارض المشترك إلى 113 مقعدا في الجمعية الوطنية التي تضم 300 عضو، وأن محادثات الاندماج توقفت لفترة وجيزة، حيث اختلف "يون" و"آن" على ما يبدو بشأن تعيين أعضاء مجلس الوزراء، ولكن تم التغلب على الخلاف بينهما الأسبوع الماضي.