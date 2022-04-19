كمين ينهي رحلة تاجر حشيش قبل ترويج بضاعته في الوراق

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل تم القبض عليه في منطقة الوراق في الجيزة، بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته كمية من مخدر الحشيش لترويجها بين عملائه، وأرشد المتهم عن هوية عاطل يتحصل منه على المضبوطات، ليتولى ترويجها، كما اعترف بتخزين المواد المخدرة بمسكنه تمهيدا لترويجها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

أكدت تحريات المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في الوراق.

بإعداد كمين للمتهم عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وهاتف محمول ومبلغ مالي.

اعترف المتهم عقب القبض عليه بالاتجار بالمواد المخدرة، والتواصل مع عملائه بواسطة الهاتف المضبوط، والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.