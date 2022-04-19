اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أبريل 2022 01:57 ص
أكرم القصاص
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عضو فى مجلس السيادة السوداني يؤكد متانة العلاقات مع إريتريا

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 01:00 ص
عضو فى مجلس السيادة السوداني يؤكد متانة العلاقات مع إريتريا مجلس السيادة السوداني
أ ش أ

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أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق الركن ياسر العطا، متانة العلاقات السودانية الاريترية، مشيرا إلى الروابط التاريخية والاجتماعية التي تربط بين الشعبين.


وأشاد العطا، خلال لقائه الاثنين مع وزير خارجية إريتريا عثمان صالح، ومستشار الرئيس الاريتري يماني قبراب، بمستوى التعاون المشترك بين السودان واريتريا في مختلف المجالات، وعبر عن تقديره لمواقف اريتريا الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية.


وتطرق اللقاء لمسيرة العلاقات السودانية الاريترية والجهود المبذولة لمعالجة الأزمة السياسية في السودان.


مجلس السيادة السوداني

السودان

اخبار السودان

اريتريا

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