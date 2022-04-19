اليوم السابع
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عاطل يشوه وجه شاب بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما فى الجيزة

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 12:48 م
عاطل يشوه وجه شاب بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما فى الجيزة ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات، لكشف ملابسات اعتداء عاطل على شاب بسلاح أبيض، مما أسفر عن إصابته بجرح قطعي بوجهه، بسبب خلافات بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة شاب بجرح قطعي بالوجه، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه خلال جلوسه على مقهى بصحبة صديقه، فوجئ بالمتهم يعتدي عليه بسلاح أبيض، فأصابه بجرح قطعي كبير بوجهه، وفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة التي رصدت الحادث، وتم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان.

 

تم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 


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