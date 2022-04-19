اليوم السابع
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طلاب التربية الفنية بحلوان يشاركون فى تجميل كليتهم بلوحات فنية بديعية.. صور

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 01:19 م
طلاب التربية الفنية بحلوان يشاركون فى تجميل كليتهم بلوحات فنية بديعية.. صور طلاب التربية الميدانية بالفرقة الخامسة بكلية التربية الفنية جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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شارك طلاب التربية الميدانية بالفرقة الخامسة بكلية التربية الفنية جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية، تحت اشراف الاستاذة الدكتوره حنان سيد رمضان استاذ مساعد بقسم التعبير المجسم في تجميل كليه الترببة الفنية بلوحات فنية إبداعية.
 
وأوضح  الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة أن ذلك يأتي ذلك في إطار دور الفن والتشجيع على الإبداع وتجميل البيئة المحيطة وتشجيع الشباب للقيام بالدور الإيجابي نحو كليتهم وتنمية مجتمعهم المحيطة.
 
وأعرب  الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية عن سعادته بالدور الذي تقدمته كلية التربية وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في تنظيم مثل هذه الفعاليات، ووجه شكره إلى القائمين على هذا العمل الفني الابداعي من الطلاب المتميزين والاساتذة والمشاركين في تجميل الكلية.
 
طلاب التربية الفنية
طلاب التربية الفنية

طلاب التربية الفنيه يشاركون في تجميل كلياتهم
طلاب التربية الفنيه يشاركون في تجميل كلياتهم

طلاب التربية الميدانية بالفرقة الخامسة بكلية التربية الفنية جامعة حلوان
طلاب التربية الميدانية بالفرقة الخامسة بكلية التربية الفنية جامعة حلوان

احدى الطالبات
احدى الطالبات
 

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