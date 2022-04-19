ضبط 34 "توك توك" مخالف بمدينة الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية العميد أسامة غريب مدير إدارة المرور باستمرار وتكثيف الحملات المرورية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة بمدينة الزقازيق لضبط مركبات التوك توك المخالفة للترخيص وخطوط السير، واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المخالفين لإعادة الانضباط للشارع والقضاء على ظاهرة تزاحم مداخل وشوارع المدينة.

كما شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتفعيل القرار الصادر بشأن حظر سير التوك توك بالشوارع ، والطرق الرئيسية أو السريعة، أو خارج الأماكن المحددة لخطوط السير ‏والمدونة في ترخيصها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، أشار عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام إلى أنه بالإشتراك مع الإدارة العامة للمرور ورئاسة مركز ومدينة الزقازيق في حضور العقيد تامر مباشر وكيل إدارة المرور تم إعداد كمين بشارعي ( موقف المنصورة - طلبة عويضة ) بمدينة الزقازيق وأسفر عن ضبط 34 توك توك مخالف ، وتم التحفظ عليهم بالإدارة العامة للمرور لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن حملاتها المفاجئة لضبط السائقين غيرالملتزمين وإعادة الإنضباط للشارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.