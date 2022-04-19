ضبط 10 طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة، مشددا على مكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .



وفى هذا السياق، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات تموينية على المخابز والأسواق، أسفرت تلك الحملات عن ضبط مصنع مخلل بدون ترخيص وتم التحفظ علي عدد 40 برميل بإجمالي 6000 كيلو جرام.



وفى مركز دمنهور، تم ضبط مخبزين قاما بالتصرف فى 24 شيكارة دقيق بلدى مدعم، وكذلك ضبط 5 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن.



وتمكنت إدارة تموين الدلنجات من ضبط 40 شيكارة سماد مدعم محظور تداوله فى الأسواق الحرة تم تجميعه بطرق غير مشروعة، وكذلك ضبط 89 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، كما تم ضبط 10 طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر.



وفى مركز ومدينة ايتاى البارود تم ضبط 9 مخابز قاموا بانتاج خبز ناقص الوزن و التصرف فى 14 شيكاره دقيق بلدى مدعم وتم إتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين .



أشرف على الحملات الرقابية، المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، والعميد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين، وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية.

