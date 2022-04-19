ضبط سيارة نصف نقل محملة بـ6 أطنان قمح محلى دون تصريح

الفيوم رباب الجالى

قال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تمكنت من ضبط سيارة نصف نقل محملة بـ6 أطنان و80 كيلو قمح محلى دون تصريح، لافتاً إلى أنه تم التحفظ على الأقماح المضبوطة بصوامع طامية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت حملة مكبرة من مجلس مدينة طامية ومديريتى الزراعة والتموين، قد تمكنت من ضبط السيارة المذكورة عند عزبة أحمد المصرى التابعة للوحدة المحلية بقرية فانوس بمركز طامية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية بمعرفة مديرية التموين.

وأكد محافظ الفيوم، ضرورة متابعة محصول القمح هذا العام بدءاً من مرحلة الحصاد حتى التوريد للصوامع والشون والهناجر، مشدداً على إحكام الرقابة واليقظة التامة، لحظر خروج الأقماح خارج المحافظة، والتفتيش على كافة الطرق ومنافذ ومداخل المحافظة، ومدشات الغلال ومزارع الماشية وأماكن تخزين القمح والتجار، لمنع تداول أى أقماح بشكل غير رسمى إلا بتصريح كتابى من التموين، مع توقيع عقوبات رادعة على المخالفين.