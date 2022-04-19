ضبط المتهمين بقتل سائق لسرقة توك توك فى الإسكندرية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة تغيب أحد الأشخاص بالإسكندرية وتحديد وضبط الجناة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم بتغيب شقيقه سائق مركبة "توك توك" عقب خروجه بمركبة "التوك توك" قيادته للعمل.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، والتى أسفرت جهوده إلى وراء إرتكاب الواقعة (شخصان ، مقيمان بدائرة القسم). حيث إستقل المتهمان مركبة "التوك توك" قيادة المتغيب لتوصيلهما لمحل سكن أحدهما وحال سيرهم بدائرة القسم قاما بخنقه بإستخدام قطعة قماش حتى فارق الحياة، ثم قاما بإلقاء جثته بأحد المجارى المائية بدائرة القسم والاستيلاء منه على المركبة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما تم بإرشادهما العثور على جثة المتغيب وضبط (مركبة التوك توك المستولى عليها) ، وأضافا بتخلصهما من الأداة المُستخدمة فى الواقعة بإلقائها بأحد بالمجرى المائى المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.